РИАМО - 14 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в коронавирусный сертификат будут включены данные о медотводе и о прививке от инфекции. Об этом сообщает kp.ru.

Она объяснила, что сведений, которые нарушают права граждан с точки зрения публичного доступа к личной информации, данный документ содержать не будет.

По ее словам, сертификат защищен от подделки. На документ будет нанесен штрих-код, который подтверждает, что это оригинал.

Ранее Голикова сообщила, что у жителей РФ, которые вакцинировались от Covid-19 иностранными препаратами, будет возможность получить отечественный сертификат.

На сегодняшний день Covid-сертификат выдается тем, кто привился одной из российских вакцин от коронавируса, а также переболевшим инфекцией.

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