РИАМО - 14 дек. В честь 80-летия контрнаступления советских войск в битве за Москву в Волоколамском округе состоится проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж». Составляющей этого проекта станет международная кинопрограмма фильмов о Великой Отечественной войне, сообщила президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

В кинопрограмму, подготовленную совместно с киноконцерном «Мосфильм», вошли киноленты, над которыми работали режиссеры из России, Белоруссии, Чехословакии, Германии, США и Вьетнама. Зрителям представят такие знаменитые картины, как «Они сражались за Родину» режиссера Сергея Бондарчука, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Иди и смотри» Элема Климова, «Белый тигр» Карена Шахназарова и другие.

«Фильмы <...> будут передаваться из школы в школу. Нам дали права передачи и показов, мы очень рады, что наш замечательный коллективный труд растянется на определенный период», – добавила Шумова.

«Путь к Победе. Волоколамский рубеж» – это культурно-патриотический проект, направленный на укрепление гражданской позиции молодежи. Часть мероприятий проекта состоится с 16 по 18 декабря, а остальные будут завершены 16 января 2022 года.