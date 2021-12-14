РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Жилищно-коммунальное предприятие «Котельники» 11 и 12 декабря выполнило профилактические мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на системе водоотведения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы осуществили на договорной основе с подрядной организацией, в арсенале которой есть спецтехника и илососные машины. Они позволяют быстро выполнить смыв и откачку иловых отложений.

Период профилактики выбран не случайно и связан с многолетним негативным опытом. Коммунальные службы устраняли многочисленные засоры канализации, которые появились из-за неправильного использования внутридомовых систем водоотведения.