РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Центральной библиотеке МУК «ЦБС города Подольска» подольский писатель, журналист, режиссер, фотограф Александр Боярский провел презентацию своего нового романа «Серенада солнечного лета», сообщили в библиотеке.

В рамках проекта «Вторник» 14 декабря прошла творческая встреча. Боряский рассказал о новом романе «Серенада солнечного лета», герои которого живут в Подольске. В романе он постарался передать, как поколение 50-60-х годов прошлого века жило ярко, жадно и ненасытно. Люди безоговорочно верили в дружбу и любовь, доверяли друг другу, дорожили друг другом. Это была эпоха безмятежности. В романе показана настоящая жизнь. Герои раскованно любят, расстаются, страдают, живут, радуются жизни.

«Жизнь - это не набор схем и правил. Это живые персонажи, и переживать хочется вместе с ними. Этот роман для ценителей импрессионизма, где нет черных красок жизни», - сказал Боярский.

Книги Боярского можно взять почитать в Центральной библиотеке на улице Свердлова, 38.