РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Центральной библиотеке Подольска провели занятие для любителей китайской живописи, на котором учили рисовать цветы, сообщили в библиотеке.

В читальном зале библиотеки на днях художник Татьяна Калина провела очередное занятие для любителей китайской живописи по цветочной теме. Под руками мастериц расцвели розы, пионы и нежная сакура.

Китай называют «страной цветов». Многообразие видов и сортов стало неиссякаемым источником вдохновения для творцов в самых разных областях. В литературе, живописи, декоративно-прикладном искусстве и даже в архитектуре — цветочная символика активно используется повсюду. Образы цветов — неотъемлемая часть поэзии и прозы Китая, также они встречаются в легендах и поверьях.

Излюбленные координаты китайской художественной литературы — припорошенная снегом цветущая слива, роняющие лепестки персиковые деревья, желтые хризантемы и многие другие.