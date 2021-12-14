РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Деревни Дятловка, Фенино, Пуршево, Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово и село Новый Милет подмосковной Балашихи вошли в президентскую программу по соцгазификации, в настоящий момент там полностью завершились работы по подключению к газу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе завершили плановый этап реализации проекта. Вопрос реализации программы соцгазификации стал одним из основных во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

В 2022 году планируют осуществить догазификацию по президентскому проекту в 5 населенных пунктах: в городе Балашихе, деревнях Федурново, Черное, Полтево, Павлино.

В округе в президентскую программу «Социальная газификация» вошли 13 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек.

В 2021 году по президентскому проекту новые газораспределительные сети будут построены в 1113 населенных пунктах Подмосковья. Подать заявку на подключение по соцгазификации можно в 674 мобильных и стационарных точках, а также онлайн на сайте «Мособлгаза», Единого оператора газификации, на порталах «Госуслуги» и «Добродел».