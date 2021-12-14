РИАМО - 14 дек. За 9 месяцев 2021 года Центральный Банк России выявил 145 нелегальных финансовых организаций на территории Москвы и Подмосковья, 74 из них – «черные» кредиторы, 66 – финансовые пирамиды и 5 – незаконные профессиональные участники рынка ценных бумаг, сообщает пресс-служба ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число выявленных финансовых пирамид выросло в 2,5 раза.

«Снятие карантинных ограничений повлияло на активность мошенников. Несмотря на то, что большинство компаний с признаками нелегальной деятельности переходит в интернет, организации с физическими офисами присутствия все также стремятся привлечь клиентов», - рассказал глава отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ РФ по ЦФО Евгений Балычев.

Он отметил, что чаще всего нелегальные финансовые компании нацелены на привлечение пожилых людей.

В Москве с января по сентябрь 2021 года выявлено 62 «черных» кредитора и 52 финансовые пирамиды, в Московской области – 12 и 14 соответственно. Годом ранее в Московской области было выявлено по 4 организации с признаками финансовой пирамиды и нелегальных кредиторов.

«Наши системы мониторинга настроены на раннее выявление подобных проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении сомнительных организаций до того, как они успеют разрастись. Кроме того, сами граждане проявляют активность и сообщают о компаниях с признаками сомнительной финансовой деятельности. По всем подобным сигналам проводится проверка», - добавил Балычев.

Большую часть нелегальных финансовых организаций Подмосковья составляют псевдо-ломбарды и компании, выдающие займы под залог ПТС под видом возвратного лизинга.

Получение займа под залог ПТС в таких компаниях сопряжено с высокими рисками – помимо более низкой оценки стоимости автомобиля и повышенной (по сравнению с легальными компаниями – ред.) процентной ставки, зачастую целью таких нелегальных кредиторов является непосредственно получение транспортного средства клиента.

Большая часть компаний с признаками финансовой пирамиды – это организации, зарегистрированные в форме потребительских кооперативов.

Такие организации, как правило, привлекают деньги по завышенным процентным ставкам, представляя свои программы как альтернативу банковским вкладам. В данном случае люди рискуют не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств.

Сейчас в предупредительном списке на сайте Банка России числятся около 300 финансовых организаций Московского региона с признаками нелегальной деятельности, при этом список обновляется каждый день. Вся информация о выявленных организациях передана в уполномоченные органы: полицию, прокуратуру, ФАС и Роскомнадзор.