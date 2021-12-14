РИАМО - 14 дек. В 2021 году отмечается 80-летие контрнаступления советских войск в битве за Москву. В честь годовщины в Волоколамском городском округе пройдет гала-концерт «Песни Победы», сообщила на пресс-конференции президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Концерт станет частью культурно-патриотического проекта «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», который направлен на укрепление гражданской позиции молодежи. Он стартует 16 декабря в 15:00 с торжественного возложения цветов у вечного огня на Октябрьской площади Волоколамска. В тот же день в 16:00 в музейно-выставочном комплексе будет открыта выставка картин участников Великой Отечественной войны.

В 18:00 во Дворце спорта «Лама» состоится гала-концерт «Песни Победы». В нем примут участие оркестр штаба Центрального округа Федеральной службы войск нацгвардии РФ, Патриарший хор храма Христа Спасителя, солисты Большого театра, участники школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца Игоря Моисеева и многие другие творческие коллективы из Москвы и Подмосковья.

Она отметила, что в Волоколамском городском округе находится 90 обелисков, памятников и монументов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Более 4 тыс человек посетили реконструкцию битвы за Москву в городском округе Истра>>