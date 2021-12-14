РИАМО - 14 дек. Подмосковные спасатели ликвидировали последствия пожара на предприятии по обработке дерева в городе Высоковске в округе Клин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возникшем пожаре поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:13 во вторник. Возгорание произошло по адресу: г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 2.

Прибывшие спасатели смогли локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в 10:02. Открытое горение было ликвидировано в 12:02.

Полностью ликвидировать последствия пожара удалось лишь к 16:42.

В ликвидации огня были задействованы 17 единиц техники и 55 человек.