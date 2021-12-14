РИАМО - 14 дек. Павильон «Умный город» на ВДНХ стал одной из главных площадок проведения мероприятий в рамках Недели российского интернета. С 6 по 12 декабря специалисты цифровой сферы провели здесь множество конференций, главными темами которых стали IT-инновации, искусственный интеллект, новые медиа и тренды цифровизации, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

«На ВДНХ участники форума обсудили тенденции цифровизации, перспективные направления для применения искусственного интеллекта и многое другое. Городские специалисты поделились опытом Москвы. Сегодня в столице тестируется или уже реализуется более 70 проектов на основе технологий искусственного интеллекта», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Павильон «Умный город» стал площадкой для форума RIW.Digital, на котором выступили ключевые представители цифровой отрасли. Программа объединила лекции, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия.

«Павильон «Умный город» уже пять лет является открытой выставкой достижений цифровой Москвы — мегаполиса нового поколения, где технологии служат человеку, делают его жизнь комфортной и безопасной», — отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента IT Эдуард Лысенко.

9 декабря на конференции «AI Day: цифры, тренды — 2021–2022, взгляд в будущее технологий» эксперты обсудили вопросы развития искусственного интеллекта. Елизавета Терентьева, начальник отдела специальных проектов аналитического управления столичного департамента IT, выступила с докладом «Искусственный интеллект в умном городе» и рассказала о применении технологий ИИ в Москве.

Также в рамках проведения RIW 7 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась церемония награждения лауреатов премии Рунета — 2021. Ее обладателями в этом году стали шесть московских проектов.

«Павильон «Умный город», который был выбран для проведения основной части нашего мероприятия, идеально подошел духу и концепции RIW, поскольку точно отражает идею технологичного и инновационного настоящего, в котором мы живем уже сегодня», — сказал замдиректора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

Он подчеркнул, что в павильоне была создана подходящая атмосфера для обсуждения цифровых трендов бизнеса и экономики в целом.

Неделя российского интернета – ежегодное отраслевое мероприятие, объединяющее в себе специалистов разных направлений и участников экосистемы цифровой экономики.