РИАМО (КОТЕЛЬНИКОВ) - 14 дек. На соревнованиях по выездке в конноспортивном клубе «Белая дача» призовые места заняли 4 спортсмена из спортшколы олимпийского резерва «Белка» Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Состязания проходили 12 декабря.

В программе «Предварительный приз А – дети» в детском зачете второе место заняла Анастасия Макарова, третье – Капитолина Исакова.

В любительском зачете первое место получили сразу 2 спортсмена – Анна Колпаксиди и Кирилл Колпаксиди.

Боксеры из Котельников заняли призовые места сразу в 2 турнирах>>