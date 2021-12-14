РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В Домодедове в поселке ГПЗ «Константиново» ликвидировали свалку мусора площадью около 700 кв. м, сообщается на сайте Госадмтехнадзора Московской области.

«На площади около 700 кв. м было допущено размещение более 150 кубометров отходов. По факту ненадлежащего состояние территории в отношении собственника земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении. По предписанию надзорного ведомства несанкционированная свалка мусора оперативно ликвидирована», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Всего с начала 2021 года на территории городского округа Домодедово в результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 25 несанкционированных свалок мусора общим объемом более 1 тыс. кубометров.