РИАМО - 14 дек. Пушкинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии 15 деабря, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется отключить электричество с 9-17 часов в c. Комягино, СНТ «Ольховка», д. Грибово, Нижние Грибово. Там проведут аварийно-восстановительные работы на ВЛ 0,4кВ не более 2-х часов в указанный период.

С 10 до 14 часов часов света не будет в г. Пушкино, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д д. 7, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Также с 10 до 14 часов свет отключат в г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Сологубовская д. 1- 5, ул. Менделеевская д. 12, ул. Гоголевская д. 3- 9, 12-20.