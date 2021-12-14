РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В микрорайоне Климовск Подольска установили 2 пандуса для маломобильных граждан, их проверила комиссия, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым, директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым осмотрели недавно установленные пандусы для маломобильных групп граждан.

Пандус на ул. Заводской, 22 установили после обращения жителей к Паскарю, второй разместили ранее на проспекте 50 лет Октября, 20Б.

«Это важно для того, чтобы люди имели возможность выбраться из дома, посетить больницу или решить другие дела», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».