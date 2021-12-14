РИАМО - 14 дек. В столице во вторник наградили лауреатов конкурса «Московская реставрация». Награды они получили из рук мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Конкурс проводится в мегаполисе каждый год. Он нужен для того, чтобы популяризировать и привлечь интерес общественности к памятникам истории и культуры.

Впервые мероприятие провели в 2011 году. За это время были награждены свыше 800 участников, а лауреатами стали 416 человек и организаций, занимавшихся реставрацией 196 объектов культурного наследия.

В текущем году на участие в конкурсе пришло 66 заявок по 33 объектам. В их числе - ГЭС-2, павильон ВДНХ № 11 «Казахстан», Малороссийское подворье, Дом Третьяковых.

В итоге лауреатами конкурса этого года стали 25 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 14 объектам культурного наследия.

Еще во время мероприятия Собянин наградил победителей реставрационного конкурса, проходившего в рамках молодежного форума «Наследие».

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