РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 дек. В Королеве состоялось торжественное награждение участников конкурса «Мир глазами художников», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Городской конкурс «Мир глазами художников» проводится в Королеве в 8 раз. В этом году он проходил с октября по декабрь. В нем приняли участие более 140 человек, которые представили на конкурс более 350 работ. Участников конкурса поприветствовала заместитель главы администрации Виктория Королева.

«Я рада видеть здесь столько талантливых людей, которые представили свои лучшие работы. Приятно, что в конкурсе приняли участие художники из других городов Подмосковья. Всех поздравляю с наступающими праздниками», - сказала Королева.

Самому старшему участнику 25 декабря исполнится 88 лет. Участники получили призы в номинациях «Живопись», «Графика», «Город, в котором я живу», «Человек и вселенная» и других. Среди конкурсантов были как любители, так и профессионалы, ученики художественных учебных заведений. Работы можно посмотреть в фойе ДиКЦ «Костино».

На церемонии награждения участников поздравили спонсоры конкурса, вручили им призы и дипломы, в конце перед гостями выступили творческие коллективы города.