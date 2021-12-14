РИАМО - 14 дек. В преддверии новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья проводят мероприятия по обучению воспитанников детских садов безопасности на дорогах. В игровой форме детей обучают навыкам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и проводят инструктажи с педагогическим составом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В городском округе Жуковский сотрудники ГИБДД организовали тематический флешмоб в поддержку ношения световозвращающих элементов. В мероприятии приняли участие дети, их родители и педагоги. Присутствующие услышали не только тематическую лекцию автоинспекторов, но и убедились в эффективности главной функции световозвращателей – сделать пешехода заметным для водителя.

В Балашихе полицейские провели досуговое мероприятие, в котором предложили детям с помощью различных спортивных конкурсов повторить значение дорожных знаков, а также научиться ориентироваться вблизи проезжей части. Кроме того, с помощью заданий на интерактивной доске дошкольники разобрали «дорожные ловушки» и узнали правила поведения на улице в зимнее время.

В детском саду в Ступине госавтоинспекторы провели мероприятие «Я – пешеход», в ходе которого научили юных участников дорожного движения правильно переходить проезжую часть. Дети повторили значение сигналов светофоров для водителей и пешеходов, а также узнали, как вести себя в транспортном средстве в качестве пассажира.

Отмечается, что подобные мероприятия проходят также в других муниципалитетах Московской области и охватывают максимальное количество воспитанников детских садов.