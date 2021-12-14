РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Воспитанники спортивной школы «Котельники» 11 и 12 декабря заняли призовые места в 2 турнирах по боксу, сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытом первенстве «Спортивная школа Косино» первое место занял Сейран Менукян. Второе место - Даниил Лобанов, Данила Воронов и Вячеслав Ганжа.

В Островцах Раменского городского округа золото получили Самвел Царукян, Баграт Царукян, Аюб Хасанов, Вячеслав Ганжа и Володя Авакян. На втором месте оказался Кирилл Казаков. Третье место получили Даниил Лобанов, Дмитрий Ситников, Иван Шобей и Данила Воронов.

Ребят тренирует Сергей Горяев.