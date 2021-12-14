РИАМО - 14 дек. В медучреждения Ленинского округа продолжает поступать новое современное медицинское оборудование, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В стационар и амбулатории ВРКБ закуплены два новых УЗИ-аппарата и 20 современных аппаратов ЭКГ с возможностью дистанционной расшифровки результата.

Для отделения неотложной помощи получены 10 дефибрилляторов. В ближайшее время также ожидается поставка видеогастроскопа, видеоколоноскопа, небулайзеров и новых хирургических инструментов.

Современные хирургические передвижные лампы установлены в родовом отделении Видновского перинатального центра. Кроме того, для ВПЦ приобретены портативный УЗИ-аппарат, открытая реанимационная система для новорожденных, автомобиль скорой помощи.

В Видновскую стоматологическую поликлинику поступили установка с камерой, монитором и компрессором, а также два рентгеновских аппарата, в том числе с функцией 3D-томографии.

«Своевременная диагностика с применением цифрового медоборудования – залог успешного лечения. Благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» и поддержке правительства Московской области качественная медпомощь становится доступнее для наших жителей», – подчеркнул глава Ленинского округа Алексей Спасский.