РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Гимнастки спортивной школы «Котельники» заняли 11 призовых мест на турнире «Зимнее очарование», сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проходили в Одинцове. Участниками стали гимнастки из Москвы, Подмосковья, Якутска, Вологды и Челябинска.

Первое место заняли Милана Лаврушина и Арина Доронина, второе – Анаита Саарян, Варвара Тюнева, Амина Магомедрасулова, Лидия Ахмад и Каныкей Ашимова. На третьем месте оказались Арина Булатова, Мадина Рзаева, Асмик Акобян и Ева Вангели.

Боксеры из Котельников заняли призовые места сразу в 2 турнирах>>