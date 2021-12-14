РИАМО - 14 дек. Из окна 3-го этажа дома на улице Донбасской в Москве выпал пятилетний мальчик, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медпомощь.

Предварительно, квартиру, из которой выпал ребенок, арендует индивидуальный предприниматель. В ней оказывают услуги в сфере присмотра и ухода за детьми.

По данному факту прокуратура Москвы начала проверку.

В момент ЧП в 3-комнатной квартире находились 1 взрослый и 6 маленьких детей. Ход процессуальной проверки поставлен столичной прокуратурой на контроль.

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