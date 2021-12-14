РИАМО - 14 дек. Московское областное УФАС России отказало в обращении о признании ООО «Диалабикс» недобросовестным поставщиком. Ведомство поддержал арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» подало обращение о внесении сведений в отношении ООО «Диалабикс» в реестр недобросовестных поставщиков. Организацию обвинили в одностороннем отказе от исполнения контракта, согласно которому она должна была поставить мочено-дезинфекционную машину с учетом доставки, разгрузки, сборки, монтажа и вывоза мусора для оснащения Одинцовской ЦРБ.

Представители компании направили информационное письмо, согласно которому товар соответствует условиям договора. Также компания направила претензию в адрес заказчика, по которой акт проверки соответствия поставленного товара составлен без представителей ООО «Диалабикс» и производителя.

Подмосковное УФАС России пришло к выводу, что организация не нарушила требования контракта, поэтому факт недобросовестности установлен не был. Заказчик обратился в суд после такого решения. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования «Дирекции заказчика капитального строительства» и подтвердил законность решения ведомства.