РИАМО - 14 дек. В Волоколамском городском округе пройдет культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж». Одной из его составных частей станет выставка картин участников Великой Отечественной войны, сообщила президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.
Увидеть экспозицию можно будет в музейно-выставочном комплексе Волоколамского кремля. Выставка получила название «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». На ней представят полотна из собрания Государственного музея современной истории России.
Дополнением картин на выставке станут исторические предметы, предоставленные организацией «Лейбштандарт». Выставка откроется для гостей 16 декабря и проработает до 16 января 2022 года.
«Путь к Победе. Волоколамский рубеж» – это культурно-патриотический проект, который направлен на укрепление гражданской позиции молодежи. Его поддерживают президентский фонд культурных инициатив, Минкульт РФ, Минкульт Московской области и администрация Волоколамского округа.
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