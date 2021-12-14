РИАМО - 14 дек. В Волоколамском городском округе пройдет культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж». Одной из его составных частей станет выставка картин участников Великой Отечественной войны, сообщила президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Увидеть экспозицию можно будет в музейно-выставочном комплексе Волоколамского кремля. Выставка получила название «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». На ней представят полотна из собрания Государственного музея современной истории России.

«Это уникальная выставка, потому что будут представлены полотна художников-участников Великой Отечественной войны, и в том числе участников боев под Москвой», – отметила Шумова.

Дополнением картин на выставке станут исторические предметы, предоставленные организацией «Лейбштандарт». Выставка откроется для гостей 16 декабря и проработает до 16 января 2022 года.

«Путь к Победе. Волоколамский рубеж» – это культурно-патриотический проект, который направлен на укрепление гражданской позиции молодежи. Его поддерживают президентский фонд культурных инициатив, Минкульт РФ, Минкульт Московской области и администрация Волоколамского округа.

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