РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Рабочие очистили более 500 км муниципальных дорог от выпавшего снега в Подольске, всего от наледи было обработано более 530 км, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске продолжается уборка от снега муниципальной дорожной сети. Задействованы 82 рабочих, а также 68 единиц дорожной техники, в том числе 11 комбинированных дорожных машин, 26 тракторов, 10 самосвалов, 9 погрузчиков. Очищено 512 км муниципальных дорог, обработано от наледи 539 км. Также очищено и обработано 65 км тротуаров.

На региональной сети задействованы 18 рабочих, а также 4 комбинированных дорожных машины, 1 погрузчик, 2 самосвала, 4 трактора. Обработано и очищено 185 км автодорог.

В первую очередь очистка проводится на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа горожане могут обращаться по телефону: 8 (916) 022-23-72 (с 08:00 до 22:00).