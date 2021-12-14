РИАМО - 14 дек. Мужчина ударил ножом курьера, инцидент произошел на автобусной остановке «Рязанский проспект» на Самаркандском бульваре в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, ждущий автобуса мужчина стал кричать, что курьеры отняли у него работу. Потом он достал нож и ударил в шею доставщика. Пострадавший потерял много крови. 20-летний уроженец Таджикистана находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали.

Полицейские задержали нападавшего, 40-летний мужчина был пьян. Он приехал в столицу из Кемеровской области.

Источник в правоохранительных органах отметил, что напавшего на курьера доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства данного инцидента выясняются.

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