РИАМО - 14 дек. Жители подмосковной Балашихи могут оформить ежемесячную денежную выплату на обеспечение полноценным питанием детей, в округе ее получают более 5 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Размер выплаты составляет от 400 до 1 тыс. рублей ежемесячно и предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам, а также детям в возрасте до трех лет», - сказал начальник управления соцзащиты населения по Балашихе Игорь Мамонкин.

Он добавил, что выплата предоставляется в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Оформить выплату можно электронно через региональный портал госуслуг.

«Также мамам после рождения ребенка подавать повторно заявление не нужно, выплата автоматически продлевается при условии, если ребенок наблюдаются в государственном учреждении здравоохранения Московской области», - заключил Мамонкин.

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