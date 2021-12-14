РИАМО - 14 дек. В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы по ремонту учреждений здравоохранения, с начала года текущий ремонт был выполнен на 82 стационарах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, постах и подстанциях скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы работаем не только над повышением качества оказания медицинской помощи, улучшением ее доступности, но и над созданием комфортных условий в наших медорганизациях. Это имеет огромное значение и для пациентов, которые проходят у нас лечение, и для медицинских специалистов», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее текущие ремонты были завершены следующих объектах здравоохранения Подмосковья: психиатрическая больница №8 в Орехово-Зуевском округе, ФАП в Озерах, хирургический корпус Протвинской больницы и других.

Помимо ремонта объектов здравоохранения, в Московской области действует ряд мер по поддержке медицинских работников. Так, в бюджете области на 2022 год предусмотрено почти 1,8 млрд рублей на обеспечение медорганизаций кадрами.

В число программ по поддержке медработников в Подмосковье входят: программа по привлечению врачей к работе в сельской местности «Земский доктор», программа предоставления земельных участков в безвозмездное пользование медикам и программа «Социальная ипотека».