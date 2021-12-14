РИАМО - 14 дек. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов порекомендовал нижней палате парламента поддержать новый законопроект о введении в стране системы QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации и перенесенном коронавирусе, для входа в общественные места, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», - сказал Хубезов.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

13 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о решении снять с повестки рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в транспорте.