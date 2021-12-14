РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. С 6 по 12 декабря в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 14 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 14 027 обращений, из них 2465 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 11 562», - сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 96 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 72 – по вопросам нарушения тишины, 9 – экологии, 8 – по работе уличного освещения, 17 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 4162 раза обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1008 - полиции и ГИБДД, 86 - обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 57 - специалистов аварийно-газовой службы.