РИАМО - 14 дек. В рамках районной акции «Безопасный Новый год» продолжаются открытые уроки в образовательных учреждениях Раменского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Так, в средней школе №19 сотрудники ОНДиПР по Раменскому округу совместно с инспекторами Восточного отделения ГИМС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели день комплексной безопасности.

Школьникам рассказали об опасности тонкого льда и о действиях в случае, если провалился под лед. Инспекторы госпожнадзора напомнили ребятам телефоны экстренных служб, рассказали о причинах пожара и действиях при его возникновении. правилах пожарной безопасности в быту.

Сотрудники МЧС познакомили школьников с первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты, провели мастер-класс по использованию огнетушителя.

В преддверии новогодних праздников учащимся напомнили об опасности использования пиротехнических средств и рассказали, как безопасно украсить новогоднюю елку и провести праздники без ущерба для здоровья.