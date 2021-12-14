РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Воспитанники спортивной школы «Котельники» завоевали шесть медалей различного достоинства в турнире по дзюдо памяти Г.В. Сидорина, сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования проходили в Орехово-Зуеве 11 декабря. В них участвовали спортсмены 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.

Сергей Комаров занял первое место, Станислав Салаев и Ирина Речкина – второе. Бронзу получили Сергей Салаев, Иван Узун и Максим Красов. Ребят тренируют Ирина Матейчук и Насиб Ибрагимов.

Всего в турнире приняли участие 610 спортсменов из Москвы и Подмосковья.