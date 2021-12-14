РИАМО - 14 дек. Президент России Владимир Путин принял решение о дополнительных надбавках в стране для борющихся с коронавирусом медработников, которые будут трудиться на Новый год, сообщает Nation News.

Глава государства напомнил, что аналогичное решение российские власти принимали в текущем году.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — отметил Путин.

Еще президент не оценил идею введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом. Он считает, что это может создать много проблем.