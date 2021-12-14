РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Подольске на старом Симферопольском шоссе в районе поселка Львовский произошло столкновение «Газели» и ВАЗ-2111, в результате ДТП пострадал мужчина, сообщают огнеборцы Подольска.

На место аварии оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения ПЧ-257 и ПСЧ-309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

На месте дорожно-транспортного происшествия спасатели отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания автомобилей. Обеспечили безопасное проведение аварийно-спасательных работ и деблокировали зажатого водителя из ВАЗ-2111.

Затем специалисты передали пострадавшего работникам скорой помощи. Мужчину доставили в Подольскую центральную больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Водителей попросили не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим. Учитывать свои возможности в управлении транспортными средствами, время суток и состояние дорожного полотна в зависимости от погодных условий.

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