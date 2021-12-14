РИАМО - 14 дек. Президент России Владимир Путин отметил, что введение ограничений на транспорте в стране под Новый год исключено. Об этом сообщает Газета.ru.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — считает глава государства, комментируя тему QR-кодов на транспорте для переболевших коронавирусом и вакцинированных.

Ранее Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о QR-кодах на транспорте. Зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак отметил, что данный документ был отложен на неопределенный срок, потому что пока не готов к принятию.

Ранее проект закона о транспортных QR-кодах на территории России предполагал, что коды нужны будут пассажирам для поездок на поездах и самолетах между городами страны, а также в зарубежных путешествиях.

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