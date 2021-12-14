РИАМО - 14 дек. Правительство Московской области заключило концессионное соглашение о создании и эксплуатации участка автодороги общего пользования регионального значения «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов». Объем инвестиций в платный дублер Егорьевского шоссе от Люберец до деревни Кошерово составит более 60 млрд рублей, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП «Газпромбанка» Павел Бруссер, а также представитель управляющей организации ООО «М.Е.Т.К».

«Соглашение позволяет создать дополнительную транспортную артерию, которая способствует тому, чтобы по ней ездили как большегрузы, так и жители. При этом сохраняется возможность бесплатного проезда по Егорьевскому шоссе», – сказал Гержик журналистам по итогам подписания соглашения.

Соглашение касается участка от г.п. Люберцы до д. Кошерово протяженностью 32 км. Срок действия соглашения составляет 28 лет. Общий объем инвестиций в проект – 69 млрд рублей.

«Строительство планируют осуществить с 2023 по 2026 год, но мы надеемся, что получится быстрее. Это будет современная дорога, построенная по всем действующим требованиям», – уточнил Гержик.

Как отметил Бруссер, стоимость проезда по данному участку дороги составит около 500 рублей.