РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Учащиеся спортшколы «Котельники» выиграли 9 медалей на Открытом первенстве по вольной борьбе среди юношей в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли 11 декабря. Участие в них приняли 200 борцов из Москвы, Подмосковья и Ярославля.

Первое место завоевали Абдул Ибрагимов, Ефим Ланин и Артем Сутормин. На втором месте оказались Мусаб Ибрагимов, Федор Олейник, Дмитрий Ширяев и Даниял Долматов. Бронзу получили Мусаб Назаралиев и Расул Курбанов.

Ребят тренируют Виталий Самсонов, Алексей Просветов, Михаил Куликов и Иван Боровков.