РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Спасатели Подольска патрулируют акватории водоемов округа в рамках профилактической акции «Тонкий лед». Пока на реку Пахру выходить опасно, толщина льда составляет около 3 см, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей №№214 и 309 ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» не выявили.

Толщина льда на реке Пахре в районе поселка Дубровицы составила около 3 см. Безопасной считается толщина льда не менее 7 см.

В ходе акции продолжается раздача населению листовок с правилами безопасного поведения на льду. Жителей округа попросили не пренебрегать правилами поведения на льду и мерами безопасности на водных объектах в зимний период.