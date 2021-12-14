РИАМО - 14 дек. Дорожные пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на улицах и трассах Москвы во вторник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сейчас самые большие автомобильные заторы в городе наблюдаются на Третьем транспортном кольце, МКАД и Садовом кольце. Еще пробки образовались на дорогах возле станций метро «Белорусская», «Тульская», «Таганская» и «Автозаводская».

Кроме того, значительно затруднено движение по Абельмановской улице, шоссе Энтузиастов, проспекту Андропова и улице Красная Пресня.

Загруженность дорог уменьшится до 5 баллов к 20 часам, а к 22 часам - до 2 баллов.

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