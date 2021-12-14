РИАМО - 14 дек. Авиакомпания «Россия» присвоила лайнеру Superjet 100 имя подмосковного города Серпухова, на носовой части самолета размещены название и герб города, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Данный лайнер уже приступил к полетам. У него двухклассная компоновка. В салоне 87 мест: 12 в бизнес-классе и 75 — в эконом-классе.

Superjet 100 получают имена городов Московской области в рамках соглашения об информационном партнерстве, заключенном между правительством Подмосковья и авиакомпанией весной текущего года.

Лайнеры, которые были названы в честь подмосковных городов, выполняют рейсы внутри страны. В них пассажирам рассказывают о многообразии туристического потенциала Московской области, а также позволяют привлечь внимание россиян к уникальным с исторической и культурной точки зрения городам, находящимся около столицы.

Ключевой задачей данного проекта является популяризация среди авиапассажиров отдыха в Московской области. Кроме того, многие города Подмосковья подходят туристам для поездки выходного дня.

Серпухов – это 10-й самолет авиакомпании, которому дали имя городов региона. По регулярным рейсам в России уже летают лайнеры, названные в честь Волоколамска, Дмитрова, Дубны, Звенигорода, Истры, Сергиева Посада, Талдома, Клина и Коломны. Первым в этой линейке стал Сергиев Посад.

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