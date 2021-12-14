РИАМО - 14 дек. В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, он будет действовать в регионе до 11 часов 16 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Костромской области.

По прогнозам синоптиков, 15 декабря в Московском регионе температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до минус 4 градусов. Утром и вечером будет пасмурно, днем может пройти небольшой снегопад, а ночью ожидается дождь со снегом.

16 декабря в регион придет небольшое потепление, утром температура воздуха будет около минус 1 градуса, а днем потеплеет до плюс 2 градусов. На протяжении всего дня ожидается дождь со снегом и пасмурная погода.