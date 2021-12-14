РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Пара спортсменов бальных танцев Артем Резников и Анна Сидевич из Котельников заняла второе место в категории «Юниоры-2» класс «Д» на «Кубке Тринити - 2021» в Москве, сообщает пресс-служба администрации округа.

Танцоры завоевали серебро с латиноамериканской программой.

Спортсмены занимаются в ансамбле бального танца «Фламинго» под руководством Ирины Слобожан.

Также Максим Ромашин и Ульяна Шильцова в той же категории получили 5 место.