РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Пара спортсменов бальных танцев Артем Резников и Анна Сидевич из Котельников заняла второе место в категории «Юниоры-2» класс «Д» на «Кубке Тринити - 2021» в Москве, сообщает пресс-служба администрации округа.
Танцоры завоевали серебро с латиноамериканской программой.
Спортсмены занимаются в ансамбле бального танца «Фламинго» под руководством Ирины Слобожан.
Также Максим Ромашин и Ульяна Шильцова в той же категории получили 5 место.
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