РИАМО - 14 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что благодаря работе правительственного штаба, страна логистически готова к экстремальной нагрузке на здравоохранение, пишет газета «Известия».

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Тема о потенциальном повышении нагрузки на здравоохранение была поднята в связи с обсуждением нового штамма коронавируса «омикрон». По словам Пескова, сейчас новый штамм недостаточно изучен научным сообществом и непонятно, чего ждать от него в будущем.

Представитель Кремля подчеркнул, что мнения ученых об «омикроне» диаметрально противоположны и над его изучением предстоит поработать.

Песков отметил, что новый штамм, каким бы он ни был, все равно представляет угрозу. Однако при этом он подчеркнул, что за прошлые волны пандемии Россия наработала много опыта в борьбе с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что жизням 16 граждан РФ, заразившимся «омикроном» после поездки в ЮАР, ничего не угрожает.

По словам Мурашко, многие из заразившихся россиян имеют иммунитет к коронавирусу, поэтому заболевание протекает бессимптомно или с незначительными клиническими проявлениями.

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