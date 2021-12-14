РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. 11 декабря в квартире дома №17 по Пролетарскому проспекту Щелкова с ссадинами на голове был обнаружен труп гражданина 1983 г. р., подозреваемого в убийстве задержали, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан гражданин 1967 г. р. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

13 декабря по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.