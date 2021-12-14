РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. С начала пандемии в Красногорске выявили 30 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 945 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 616 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 206 человек. Выздоровели и выписались 550 618 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.