РИАМО - 14 дек. Во вторник в Доме правительства Московской области наградили лауреатов ежегодной премии «Лучший Управдом Подмосковья», передает корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня <…> отдаем дань уважения и благодарности людям, которые очень неравнодушные, очень неспокойные. Тем самым вы помогаете тем, кто живет вокруг в 157 тысячах многоквартирных домов. Заботитесь о тех, кому нужна помощь, поддержка в разных ситуациях», – сказал на церемонии награждения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, управдомам приходится решать огромное количество самых разных вопросов и проблем.

«Большое количество людей вовлечены в это движение, оно позволяет нам менять Подмосковье. Я очень надеюсь, что и дальше ваша жизненная энергия, ваше небезразличие поможет менять то, что вас окружает», – отметил Воробьев.

За активную общественную деятельность и большой вклад в дело защиты интересов собственников многоквартирных домов Подмосковья орденом Преподобного Сергия Радонежского наградили председателя Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлию Белехову.

«Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за столь высокую оценку нашей работы, на самом деле – оценку работы всех управдомов Подмосковья. Ведь человеку нужен человек, а каждому дому нужен управдом. Управдом это непросто жилищный активист, <...> это человек, который взял на себя ответственность менять жизни людей в доме. Это тот, кто хочет быть нужным и полезным», – сказала Белехова.

Благодарности губернатора Московской области также получили Ирина Грабарчук, Татьяна Зайцева, Лилия Вовк, Светлана Ковалева, Людмила Лернер, Олеся Тыщенко и Татьяна Иванова. Первое место в категории до 100 квартир заняла Ольга Ганжара из Богородского городского округа. Лучшей в категории от 100 до 300 квартир стал Андрей Абрамов из Реутова. В номинации от 300 квартир первое место заняла Ольга Кантуева из Раменского округа.

Кроме того, специальный приз премии получили Елена Санчес Муньос из Подольска и Михаил Карлик из Красногорска.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто занимается этой тяжелой и сложной работой. Вы несете на себе такой крест, он даже не социальный, он сподвижнический. <…> Это люди, которые тратят свое свободное время на то, чтобы помогать другим. У нас действительно самая большая организация в России, и, соответственно, в мире, потому что управдомов больше нигде нет. Это наше ноу-хау», – поздравил участников премии вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.