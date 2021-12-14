РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Две аптеки ГБУ МО «Мособлмедсервис», в которых пациенты льготных категорий могут получать по рецепту лекарства, откроют в поликлиниках подмосковного Красногорска в 1 квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

Аптеки откроются в поликлинике КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 4), а также в Изумрудных холмах (бульвар Космонавтов, д. 4А). Уже в новом году пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, в стенах медицинского учреждения смогут по рецепту получить необходимые препараты бесплатно или с 50% скидкой.

Соответствующие категории граждан, а также перечень заболеваний, дающих право на получение льготных лекарств, содержатся в постановлении правительства РФ от 30 июля 1994 года №890.

Лекарства, которые можно получить бесплатно или со скидкой, включены в 2 ежегодно утверждаемых списка – федеральный и региональный.

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