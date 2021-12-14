РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Собственник нежилой пристройки к дому №19 на улице Кузьминской в Котельниках должен предоставить исходно-разрешительную документацию на объект, сообщает пресс-служба администрации округа.
Сотрудники отдела строительства и архитектуры управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации Котельников 13 декабря проинспектировали территорию.
Выездную проверку организовали по обращениям жителей.
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