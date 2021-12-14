РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Жителям подмосковного Подольска напомнили о том, что ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений, сообщается на сайте администрации округа.

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. Также особое внимание следует уделять состоянию газового шланга: он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов.

Газовые шланги должны быть сертифицированы. Это означает, что при покупке и установке нового шланга нужно в обязательном порядке проверить, есть ли у него разрешение Госгортехнадзора России и специальный технический паспорт, в котором отмечены сертификат соответствия, дата изготовления, срок службы и замены.

Детям нельзя позволять играть с газовыми приборами, а в период холодов и при отсутствии отопления нельзя пользоваться плитами для повышения температуры воздуха, так как они предназначены только для приготовления пищи.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности в зимний период>>