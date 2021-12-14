РИАМО - 14 дек. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) переведена в режим повышенной готовности из-за прошедшего и будущих снегопадов. На случай возможных аварий в регионе заготовлено мобильное оборудование для обеспечения жителей коммунальными услугами на время проведения восстановительных работ, сообщает пресс-служба подмосковного министерства ЖКХ.

«Мы остаемся в режиме круглосуточной готовности. От коммунальных служб потребуется максимальная мобилизация сил и средств в целях своевременного реагирования на погодные вызовы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В связи с обильными снегопадами и резкими перепадами температуры воздуха в регионе складывается сложная ситуация, которая может оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование объектов, обеспечивающих потребителей коммунальными услугами.

Для устранения возможных аварий подразделения подмосковной специализированной аварийно-восстановительной службы переведены в повышенную готовность. Приготовлены мобильные резервные источники обеспечения жителей коммунальными услугами.

В число мобильных источников услуг ЖКХ вошли передвижные котельные, канализационно-насосные станции, дизель-генераторные станции, тепловые пушки. Согласно существующим нормативам, доставка мобильного оборудования к месту технологического нарушения должна быть осуществлена в срок до 8 часов.

Со всеми специалистами МОС АВС, находящимися на круглосуточном дежурстве, проведены соответствующие инструктажи.