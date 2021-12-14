РИАМО - 14 дек. Административные комиссиии Подмосковья вынесли 16 987 предписаний на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Наиболее активно с начала года сработали административные комиссии городских округов Солнечногорск (1316), Рузский (1068), Истра (748), Красногорск (744), Клин (724), Серпухов (607), Раменский (545), Химки (498), Дмитровский (488), Сергиево-Посадский (464), Одинцовский (418), Волоколамский (414), Можайский (413), Орехово-Зуевский (408), Шаховская (406), Шатура (368), Талдомский (361), Королев (326).

Административные комиссии работают в подмосковных горокругах уже почти 4 года. Они нужны для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

Более 18 тыс нарушений в содержании подмосковных многоэтажек выявили в 2021 г>>